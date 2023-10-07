اخبار العالم

إصابة أكثر من 100 إسرائيلي في هجمات غزة الصاروخية

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة أكثر من 100 إسرائيلي في هجمات غزة الصاروخية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المستشفيات في إسرائيل، ذكرت اليوم السبت، أن هناك أكثر من 100 إسرائيلي أصيبوا في الهجمات الصاروخية القادمة من غزة والتي ضربت جنوب ووسط البلاد، بعضهم في حالة حرجة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن مستشفى سوراكا في بئر السبع أنه استقبل 80 مصابًا، بعضهم في حالة خطيرة للغاية، وقال مركز أساف هاروفيه الطبي بالقرب من تل أبيب إنه يعالج 17 جريحًا، اثنان منهم في حالة حرجة وواحد حالته متوسطة، أما البقية فأصيبوا بجروح طفيفة.

ويعالج مركز كابلان الطبي في رحوفوت 21 مصابًا، من بينهم اثنان في حالة خطيرة ويخضعان لعمليات جراحية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا