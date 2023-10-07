استشهاد صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد صحفي فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد الصحفي محمد الصالحي، خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي .

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان صحفي، جريمة الاحتلال بحق الزميل الصالحي، وحملت الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق الصحفيين ، وجددت دعوتها بتوفير الحماية للصحفيين.

وناشدت النقابة كافة الصحفيين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر،خلال تغطية الأحداث الجارية، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية.