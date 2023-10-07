شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يستقر على تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد في البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة برينتفورد التي ستقام اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برينتفورد

وسيدخل المانيو تلك المواجهة بالعناصر الآتية:-

حراسة المرمى: اونانا.

خط الدفاع: لينديلوف، رفائيل فاران، سفيان امرابط.

خط الوسط: كاسيميرو، ماونت، برونو فيرنانديز، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: راشفورد، هويلوند.

وتنطلق فعاليات تلك المواجهة عند حلول الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة فيما يمكن مشاهدتها عند حلول الساعة السادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى المان يونايتد للتغلب على عثرة الجولة الاخيرة بالخسارة على يد جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا بالاولد ترافورد 2-3.