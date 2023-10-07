شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في البريميرليج اليوم السبت والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يوفر لكم موقع السعودية سبورت 365 قائمة مكونة من 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد وهي التي تجمع بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.
5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد
ويمكنكم مشاهدة المباراة وفق القنوات التالية:-
قناة TRT SPOR HD
- القمر الصناعي: Afghansat 1
- التردد: 11054.
- الأستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز، 30000.
قناة 3 Sport
- القمر الصناعي: Afghansat 1.
- التردد: 11293.
- الأستقطاب: عمودي.
- التردد: 11293.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
قناة Polsat Sport
- القمر الصناعي:Hot Bird
- التردد:11158
- الأستقطاب:عمودي
- معدل الترميز:27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
قناة Sport 1 Czechia
- القمر الصناعي: THor 2/3
- التردد: 11804
- الأستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 28000
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
قناة Sport 1 Czechia
- القمر الصناعي: Astra 3A
- التردد: 12207
- الأستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
وتنطلق فعاليات تلك المواجهة عند حلول الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة الساعة السادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ويعلق عليها خليل البلوشي.