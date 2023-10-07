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5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في البريميرليج اليوم السبت

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محمد الفلاح - يوفر لكم موقع سبورت 365 قائمة مكونة من 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد وهي التي تجمع بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

ويمكنكم مشاهدة المباراة وفق القنوات التالية:- 

قناة TRT SPOR HD

  • القمر الصناعي: Afghansat 1
  • التردد: 11054.
  • الأستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز، 30000.

قناة 3 Sport

  • القمر الصناعي: Afghansat 1.
  • التردد: 11293.
  • الأستقطاب: عمودي.
  • التردد: 11293.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة Polsat Sport

  • القمر الصناعي:Hot Bird
  • التردد:11158 
  • الأستقطاب:عمودي 
  • معدل الترميز:27500 
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة Sport 1 Czechia

  • القمر الصناعي: THor 2/3
  • التردد: 11804 
  • الأستقطاب: عمودي 
  • معدل الترميز: 28000 
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة Sport 1 Czechia

  • القمر الصناعي: Astra 3A
  • التردد: 12207 
  • الأستقطاب: عمودي 
  • معدل الترميز: 27500 
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وتنطلق فعاليات تلك المواجهة عند حلول الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة الساعة السادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ويعلق عليها خليل البلوشي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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