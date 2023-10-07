شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في البريميرليج اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يوفر لكم موقع السعودية سبورت 365 قائمة مكونة من 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد وهي التي تجمع بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد ويمكنكم مشاهدة المباراة وفق القنوات التالية:- قناة TRT SPOR HD القمر الصناعي: Afghansat 1

التردد: 11054.

الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز، 30000. قناة 3 Sport القمر الصناعي: Afghansat 1.

التردد: 11293.

الأستقطاب: عمودي.

التردد: 11293.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4. قناة Polsat Sport القمر الصناعي:Hot Bird

التردد:11158

الأستقطاب:عمودي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4. قناة Sport 1 Czechia القمر الصناعي: THor 2/3

التردد: 11804

الأستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 28000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4. قناة Sport 1 Czechia القمر الصناعي: Astra 3A

التردد: 12207

الأستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. وتنطلق فعاليات تلك المواجهة عند حلول الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة الساعة السادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ويعلق عليها خليل البلوشي.