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مواعيد مباريات اليوم السبت 7-10-2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 7-10-2023 في والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم الانجليزية عن مواعيد مباريات اليوم السبت التي تقام في البريميرليج وهو ما يوفره لكم موقع سبورت 365.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

وتأتي مواعيد مباريات اليوم السبت وفق ما يلي:-

  • لوتون تاون × توتنهام.. عند تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.
  • فولهام × شيفيلد يونايتد.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.
  • بيرنلي × .. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.
  • مانشستر يونايتد × برينتفورد.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.
  • ايفرتون × بورنموث.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.
  • كريستال بالاس × نوتنجهام فورست.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

اما فيما يخص القنوات الناقلة للمباريات الخاصة بالبريميرليج فإن قنوات بي ان سبورت تعد الناقل الحصري للدوري الانجليزي في الشرق الاوسط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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