شكرا لقرائتكم خبر عن صراع شرس.. جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يواصل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب البريميرليج وذلك قبل انطلاقة الجولة الثامنة التي تبدأ اليوم السبت الموافق السابع من شهر أكتوبر.
جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة
ويأتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة وفق ما يلي:-
- مانشستر سيتي: 18 نقطة
- توتنهام هوتسبير: 17 نقطة
- آرسنال: 17 نقطة
- لفيربول: 16 نقطة
- أستون فيلا: 15 نقطة
- برايتون: 15 نقطة
- وست هام: 13 نقطة
- نيوكاسل: 12 نقطة
- كريستال بالاس: 11 نقطة
- مانشستر يونايتد: 9 نقاط
- تشيلسي: 8 نقاط
- نوتنجهام فورست: 8 نقاط
- فولهام: 8 نقاط
- برينتفورد: 7 نقاط
- وولفرهامبتون: 7 نقاط
- إيفرتون: 4 نقاط
- لوتن تاون: 4 نقاط
- بورنموث: 3 نقاط
- بيرنلي: نقطة وحيدة
- شيفيلد يونايتد: نقطة وحيدة.
مواعيد مباريات السبت في البريميرليج
- لوتون تاون × توتنهام
- فولهام × شيفيلد يونايتد
- بيرنلي × تشيلسي
- مانشستر يونايتد × برينتفورد
- ايفرتون × بورنموث
- كريستال بالاس × نوتنجهام فورست.