ويأتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة وفق ما يلي:-

محمد الفلاح - يواصل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب البريميرليج وذلك قبل انطلاقة الجولة الثامنة التي تبدأ اليوم السبت الموافق السابع من شهر أكتوبر.

شكرا لقرائتكم خبر عن صراع شرس.. جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية