الرئيس الفلسطيني: لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة توفير الحماية لأبناء فلسطين، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال.

وأعلن توفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء الشعب الفلسطيني، في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، اجتماعًا قياديًا طارئًا، ضم عددًا من المسؤولين المدنيين والأمنيين.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

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