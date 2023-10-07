قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مداخل أريحا بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة مداخل لمدينة أريحا، ونصبت حواجز عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم أن "قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز على مداخل المدينة، منها الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس" والشمالي، وسط تفتيش المركبات، ما أدى إلى حدوث أزمات في هذه المناطق، وشبه توقف تام خاصة للمركبات الخارجة من أريحا".

ووفق الوكالة ، "يأتي ذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين".

كانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت في وقت سابق عملية"طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، ورد الاحتلال الإسرائيلي بإعلان "حالة التأهب"، وإطلاق عملية السيوف الحديدية.

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