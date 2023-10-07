شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران يعلن تضامنه الكامل مع حق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فريد زهران؛ المرشح الرئاسي المحتمل، على متابعته للتطورات السريعة للمواجهات بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "زهران"، أن مقاومة الاحتلال حق كفلته كل الشرائع الدولية، وأن إسرائيل وجيشها المحتل وحكومتها اليمينية المتشددة تمارس جرائم متكررة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل من خلال جرائم القتل خارج القانون والتهجير القسرى والاستيطان وخرق كافة الاتفاقات الدولية الممثلة فى قرارات الأمم المتحدة.

وأعلن فريد زهران تضامنه الكامل مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالبا السلطات والشعوب العربية وكل الشعوب والحكومات من أصحاب الضمائر الحية بالتعاون والتدخل لحماية الشعب الفلسطيني الباسل والأعزل من انتقام آلة الغطرسة العسكرية الإسرائيلية.