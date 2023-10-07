شكرا لقرائتكم خبر عن شويغو يتفقد إنتاج صاروخ روسيا المرعب «الشيطان 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- أ ف ب

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مصنع صواريخ من الجيل الجديد من طراز «سارمات» المعروف إعلامياً وغربياً بـ«الشيطان 2»، على ما أعلن الجيش الروسي في بيان السبت في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وزار شويغو موقع إنتاج هذه الصواريخ التي وصفها الكرملين بأنها «لا تُقهر»، خلال تفقده مصنع كراسماش العسكري في كراسنويارسك في سيبيريا، بحسب الجيش.

ونقل البيان عن شويغو قوله إن هذه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والبعيدة المدى التي يتوقع أن يبدأ تسليمها قريباً إلى الجيش الروسي، ستصبح «الأساس للمجموعة البرية التابعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية».

وأشار الجيش إلى أن «أولى الصواريخ التي يتم صنعها حالياً بشكل مكثف في هذا المصنع ستوضع في الخدمة في أقرب وقت ممكن».

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، أن روسيا تستكمل اختبارات الجيل الجديد من صواريخ بوريفيستنيك وسارمات.

والصاروخ «سارمات» الذي أطلق عليه المحللون الغربيون اسم «سيتان 2» (الشيطان 2)، هو صاروخ مرعب قادر على حمل رؤوس نووية متعددة، وهو من صواريخ الجيل الجديد الروسية.

وقال بوتين في 2019 إن هذا الصاروخ «لا حدود له عملياً على صعيد المدى» وإنه قادر على «استهداف مواقع من خلال عبور القطب الشمالي كما القطب الجنوبي».