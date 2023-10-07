شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسؤول إسرائيلي في اشتباكات محيط غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قتل رئيس المجلس الإقليمي للمناطق الحدودية الإسرائيلية شمال شرقي قطاع غزة، خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين تسللوا من الأراضي الفلسطينية، حسبما أعلن المجلس السبت.

وقال المجلس الإقليمي «شاعر هنيغف» في بيان: «قتل رئيس المجلس الإقليمي عوفير ليبشتاين، خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين».

وتخوض القوات الإسرائيلية معارك «برية» ضد مسلحين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء، حسبما أكد المتحدث باسم الجيش، ريتشارد هيخت.

وذكر ريتشارد هيخت، خلال إيجاز صحفي: «كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض».

وأضاف: «نحن نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة، قواتنا تقاتل الآن على الأرض».