شكرا لقرائتكم خبر عن شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن شركات الطيران العالمية قامت بإلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل، وتم تحويل ما لا يقل عن 5 طائرات عن مسارها، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من شركات الطيران ستلغي رحلاتها إلى إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إن الفصائل الفلسطينية قصفت محيط مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بالصواريخ، ضمن أهداف أخرى واسعة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن السلطات قررت إغلاق المطارات المحلية وسط وجنوب إسرائيل أمام الاستخدام التجاري وإبقاء بن غوريون مفتوحاً.

وألغت شركة «إيزي جيت» رحلة من أمستردام كان من المفترض أن تهبط في الساعة 1:10 ظهراً. وألغت شركات طيران أول نيبون اليابانية وإير كندا ويونايتد إيرلاينز وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا رحلاتها من فرانكفورت. (وكالات)