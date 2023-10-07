شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعلن إعداد مشروع برنامج انتخابى لطرحه على مرشحي الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة "نعم للمشاركة" في الانتخابات الرئاسية، وحرصها على استثمار المساحات المشتركة بين مختلف الأطياف؛ تعلن عن بدء عملها على إعداد مشروع برنامج انتخابي تسعى إلى أن يطرح بين يدي المرشحين للانتخابات الرئاسية، وتأمل أن يكون معبرا بصدق عن الحد الأدنى المشترك بين مكونات المجتمع المصري ورؤيتها للجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون، وليكون على طاولة الرئيس المنتخب في الفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

وتستهدف التنسيقية تعاون كافة الأطراف الفاعلة على تنوعها وتعدد اتجاهاتها من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات العامة؛ في مشروع البرنامج؛ بدعوتها إلى جلسات عمل مشتركة معها للتعبير عن تطلعاتها نحو مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.

وترحب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري في إثراء هذا البرنامج الانتخابي، بتواصلها عبر المنصات الرسمية المختلفة بالرؤى المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.