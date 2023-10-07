هآرتس: انقطاع التيار الكهربائي في جنوب إسرائيل

افادت صحيفة "هآرتس" عن انقطاع التيار الكهربائي في جنوب إسرائيل.
من جهته، افاد موقع والا نقلا عن مسؤول عسكري، بأن "الاتصال بين الجنود قطع في المعسكر الذي تسلل إليه مسلحون فلسطينيون".
كما افادت القناة 13 الإسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي يقدر أن المسلحين الفلسطينيين ينشطون في منطقة محيط غزة بالكامل".
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