وسائل إعلام فلسطينية تحدثت عن أسر "قائد فرقة غزة" في الجيش الإسرائيلي الجنرال نمرود الوني

افادت وسائل إعلام فلسطينية عن "تمكن المقاومة الفلسطينية عن أسر "قائد فرقة غزة" في الجيش الإسرائيلي الجنرال نمرود الوني". وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل انها لنمرود الوني وهو في قبضة عدد من المسلحين الفلسطينيين، في حين لم يصدر عن الجيش الاسرائيلي اي تأكيد او نفي للحادثة.

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