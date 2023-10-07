بالتزامن مع «طوفان الأقصى».. تحركات مصرية عاجلة لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية بدأ في صباح يوم السبت في إجراء اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المتحدث، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع "فيس بوك"، إن شكري أجرى اتصالاً مع "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، تناول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني/الإسرائيلي منذ مساء الجمعة

وأكد وزير الخارجية على أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة.

وأوضح المتحدث أن مصر تقوم باتصالات مكثفة على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية>

كما كشف المتحدث أن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية في هذا الشأن تتركز على الأطراف الدولية ذات التأثير، لضمان توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.