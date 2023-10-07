طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تنشر صورًا جديدة للأسرى الإسرائيليين

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صورًا لعددًا من الإسرائيليين الذين تم أسرهم في مستوطنات قطاع غزة خلال طوفان الأقصى اليوم السبت.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة سيديروت وسقوط نحو 10 قتلى في الشوارع، بحسب ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وذلكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم الإبلاغ عن عشرات المفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وشنت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، فجر اليوم السبت، هجوما عنيفا بإطلاق مئات الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.

وفي بيان رسمي، أعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفاً أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة.

ودعا "الضيف" الفلسطينيين في الضفة إلى "كنس الاحتلال نصرة للأقصى".

كما دعا محمد الضيف "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين".

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن "حركة حماس المسلحة بدأت حربا ستنتصر فيها إسرائيل"، مؤكدا أن حماس "ارتكبت خطأ فادحا"، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".