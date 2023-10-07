انت الان تتابع خبر نائبة تكشف لـ"السومرية" محاولات استيلاء على موقع أثري ببغداد وتحويله لمجمعات سكنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدليمي في حديث لـ "الخليج 365"، إن "أحد المستثمرين يدعى محمد الدايني يحاول الاستيلاء على مواقع أثرية في منطقة السيافية جنوبي بغداد، على الرغم من أن هذه الأرض مصنفة على أنها منطقة أثرية من قبل دائرة الآثار"، مبينة أن "هذا المستثمر يريد تحويل هذه الأرض الى مجمعات سكنية".وأضافت الدايني، أن "هذه المحاولات كانت منذ نحو خمسة أشهر، ولكن بعد تدخلنا في الموضوع، أرسل حينها رئيس الوزراء كتابا الى وزارة الثقافة بإيقاف أي تجاوز ممكن أن يطال المواقع الأثرية في بغداد وبقية المحافظات".

وتتابع الدليمي، أن "هذا المستثمر عاد الى الموقع الأثري قبل ثلاثة أيام وأبلغ أصحاب الأراضي الزراعية المجاورة للموقع بإيقاف أعمال الزراعة لأنه سيقوم بأخذ الأرض وتحويلها لمجمعات سكنية"، مشيرة الى أن "أصحاب الأراضي الزراعية يمتلكون عقودا زراعية رسمية من الحكومة ويعملون بمجال الزراعة منذ سنوات طويلة".

وجددت النائبة زيتون الدليمي مناشدتها لـ"رئيس الوزراء بضرورة التدخل وإيقاف جميع التجاوزات على الأراضي الأثرية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يتجاوز على أراضي الدولة".

