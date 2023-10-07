انت الان تتابع خبر وطني الصالات يفوز على نظيره الماليزي في افتتاح التصفيات الاسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بهدفين دون مقابل سجلهما غيث رياض وسالم فيصل ، وفي الشوط الثاني قلص الماليزيون النتيجة بتسجيلهم هدفاً وحيداً .

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الكمبودي بعد غد الاثنين بينما يلاقي أصحاب الضيافة المنتخب الاوزبكي الاربعاء المقبل .



واوقعت القرعة الاسيوية منتخب العراق الى جانب منتخبات ، اصحاب الارض والجمهور منتخب اوزبكستان وماليزيا وكمبوديا .

يذكر ان "وفدُ منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات رفض خوضَ اللقاء الإفتتاحيّ لتصفياتِ كأس آسيا أمام نظيره المنتخب الماليزي، بعدَ أن تفاجأ الوفدُ بوضع علم (الكيان الصهيوني) مع الأعلام التي توشحت بها صالةُ البطولة من دون وجودٍ لعلم العراق".

