وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 22 إسرائيليا على الأقل في هجوم حماس على المستوطنات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن 545 إسرائيليًا تم نقلهم إلى المُستشفيات منذ بدء حركة “حماس” هجومها الضخم على مستوطنات إسرائيلية في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم.

ونسبت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى نجمة داود الحمراء قولها – في بيان اليوم /السبت/ – “إن 22 إسرائيليا على الأقل قتلوا، ورجحت ارتفاع محصلة القتلى”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من ضمن القتلى أوفير ليبشتاين رئيس المجلس الإقليمي “شعار هنيجيف”، مشيرة إلى أنه قتل أثناء تبادل لإطلاق النار مع عناصر المقاومة داخل مستوطنة.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في وقت سابق اليوم، بأن حركة “حماس” ارتكبت خطأ فادحًا ببدء الحرب على إسرائيل، مُشيرًا إلى أن إسرائيل سوف تنتصر في نهاية المطاف.. فيما قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” إن “جالانت أعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترًا من قطاع غزة في إطار الاستعدادات الأمنية لحرب شاملة على قطاع غزة”.