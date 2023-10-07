مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، في مدينة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية بأن صحفيا أصيب بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة باب الزاوية بوسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، واندلعت على إثرها مواجهات، أصيب خلالها الصحفي”مصعب شاور” بالرصاص المطاطي، وشاب آخر بشظايا الرصاص الحي، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين من حي “وادي الجوز” بمدينة القدس المحتلة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، ومنع الاحتلال من هم دون الثلاثين عامًا من الدخول إلى البلدة القديمة منها.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، إن الاحتلال أغلق باب العامود بالسواتر، وشدد من إجراءاته في محيط المسجد الأقصى المبارك، وقام بتفتيش المواطنين الداخلين إلى المسجد، والتدقيق في هوياتهم، ومنع عددًا منهم من الدخول.