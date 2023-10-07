البرلمان العربي: التصعيد في الأراضي الفلسطينية يؤدي لمزيد من العنف وتفجير الأوضاع

حَذّرَ البرلمان العربي من التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مُنَبّهًا إلى أن هذا التصعيد يؤدي إلى المزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن استنكاره للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، مُحَمِّلاً القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.