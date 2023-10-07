طوفان الأقصى.. استشهاد نحو 161 وإصابة أكثر من 1400 فلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، استقبال أكثر من 1400 مصاب، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

وقال مدير المستشفى خلال حديثه مع فضائية العربية، إن المستشفى استقبل العديد من القتلى والجرحى ولا حصيلة نهائية.

وتابع أن سيارات الإسعاف ما زالت تنقل العديد من الجرحى، والعدد في زيادة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد نحو 161 وإصابة 931 جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة .

وتجدد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في رد على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية اليوم السبت.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على عدد من المناطق المختلفة في قطاع غزة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى، تم إعلان حالة الطوارئ في أنحاء إسرائيل كافة.

وتشمل حالة الطوارئ المدنية قيودًا على الحركة والتنقل، وفرض حظر التجول في بعض المناطق، وتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة.

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