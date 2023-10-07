الجثث تفحمت.. مصرع 3 في تصادم سيارتين نقل بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى 3 أشخاص مصرعهم وتفحمت جثثهم في حادث تصادم بين سيارتي نقل عند نقطة الكيلو 100 على طريق الداخلة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 100 اتجاه الداخلة العوينات وتبين اصطدام شاحنة محملة بالأسمدة الكيماوية مع شاحنة محملة بالزلط واشتعال السيارتين على الفور، ما أسفر عن وفاة كلا من سيد ماهر محمد 49 سنة وعبد المجيد محمد عبد المجيد 23 سنة وكلاهما من سوهاج وإبراهيم رجب السيد مجهول السن من الدقهلية.

جرى نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.