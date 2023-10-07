محلل سياسي فلسطيني لمصراوي: الحرب على غزة ستدوم طويلا لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

توقع توفيق أبو شمر، المحلل السياسي الفلسطيني بقطاع غزة، أن تطول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد عمليات "طوفان الأقصى".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وقال أبو شمر، لمصراوي، السبت: الحرب الآن تدور فوق سماء غزة، استهداف لكل شيئ، وهي حرب ستدوم، بسبب وجود عدد كبير من الأسرى الفلسطينين، والأهم هو اهتزاز المناعة الإسرائيلية، بسبب الصور التي تم بثها من عمليات طوفان الأقصى، وتبرز حجم الإذلال الذي تم للإسرائيليين.

وأضاف أبو شمر: لا نستطيع التحرك في غزة الآن، الاستهداف لم يعد كما كان، أنت الآن تسمع أصوات الطيران والقصف، على المجتمع الدولي أن يتدخل، الجثث تملأ الشوارع في الجانبين.

وأكد المحلل الفلسطيني: حتى اللحظة التقديرات الإسرائيلية تقدر بـ 40 أسيرا، وعناصر من المقاومة الفلسطينية تحكم سيطرتها على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، كما أن عدد القتلى في إسرائيل يقدر بالعشرات.

وقال أبو شمر: الخطة الإسرائيلية للرد على حدث تتركز على نقطتين، الأولى: ضرب الشريط الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، لوقف أي إمدادات للمقاومة، والثانية: استباحة قطاع غزة بالكامل.