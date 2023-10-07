شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه بالانتخابات الرئاسية بعد غد الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، التقدم بأوراقه، للهيئة الوطنية للانتخابات بعد غد الاثنين الساعه 12 ظهرا.

وسوف يتحرك رئيس الحزب وسط الوفديين قيادات وأعضاء من مقر الحزب الرئيس الساعه الحادية عشر ونص باتجاه مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أنه يشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.