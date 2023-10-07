جعجع: أهم شيء عدم توريط اللبنانيين بتحمّل ما ليس بطاقتِهم

أكّد رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "أهم شيء عدم توريط اللّبنانيّين بتحمّل ما ليس بطاقتِهم، بعد كلّ الأوضاع الصّعبة الّتي يعيشونها".

وكانت قد أُطلِقت مئات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة صباح اليوم، مع تسلسل عشرات المسلحين باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ولاحقا اعلن القائد العام لـ"كتائب القسام" محمد الضيف، في كلمة له "بدء عملية طوفان الأقصى"، مشيرا الى "أننا قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية".