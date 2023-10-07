لحود وأبو حيدر شاركا بافتتاح جناح لبنان بمعرض "Anuga": لدعم المنتوجات الوطنية وتسويقها

شارك لبنان في افتتاح المعرض الدولي للاغذية والمشروبات "ANUGA 2023" في كولون- بون في المانيا، عبر وفد يضم سفير لبنان في ألمانيا مصطفى اديب، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، رئيس تجمع صناعي البقاع نقولا أبو فيصل، امين سر نقابة الصناعات الغذائية في لبنان عدنان عطايا، وعدد من الشركات الزراعية والمصانع الغذائية المشاركة في المعرض.

وخلال الافتتاح، شكر لحود وابو حيدر، أديب وفريق عمل السفارة والملحق الاقتصادي عبدو مدلج على "دعمهم لتسويق الانتاج اللبناني الزراعي ومنتجات الصناعات الغذائية في أسواق المانيا"، وأشادا بـ"المشاركين من لبنان في المعرض، رغم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبنوعية وجودة ومواصفات المنتجات اللبنانية الزراعية والغذائية والصناعات الغذائية بنوعيها النباتي والحيواني".

واكدا "تعاون وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة، لتسويق المنتوجات الزراعية اللبنانية ومنتوجات الصناعات اللبنانية ومنتجات المونة والمطبخ الليناني في الاسواق المحلية والخارجية، بالتنسيق مع السفارات اللبنانية عبر الملحقين الاقتصاديين والجاليات في الخارج".

ودعا لحود وابو حيدر، الانتشار اللبناني الى "دعم وتسويق المنتوجات الوطنية، في سبيل إدخال العملة الصعبة ودعم العائلات اللبنانية العاملة في الزراعة".