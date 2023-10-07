قوى الأمن: تدابير سير على الطريق البحرية غدًا تزامنًا مع بطولة لبنان لنصف ماراثون لعام 2023

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "يوم الأحد 2023-10-07، يُقام سباق ركض "بطولة ​لبنان​ لنصف ماراثون لعام 2023".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "السّباق ينطلق من أمام مجمّع فؤاد شهاب الرياضي في ​جونية​ باتجاه ​المعاملتين​ (مفرق أوسكار بالاس)، ثمّ عبر الطّريق البحريّة باتجاه ​ضبية​، وصولًا إلى ما قبل ثكنة اللّواء الشّهيد وسام الحسن (ثكنة الفهود)، ثمّ العودة على المسار ذاته؛ وصولًا إلى مجمّع فؤاد شهاب الرّياضي".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "لذلك، سيتمّ منع وقوف ومرور السّيّارات على الطّريق البحريّة ابتداءً من "مفرق غزير البحري" لغاية "ثكنة الفهود"- ضبية، وذلك اعتبارًا من السّاعة 5:30 ولحين انتهاء السّباق"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المتسابقين وتسهيلًا ل​حركة المرور​".