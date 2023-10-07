أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "يوم الأحد 2023-10-07، يُقام سباق ركض "بطولة لبنان لنصف ماراثون لعام 2023".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "السّباق ينطلق من أمام مجمّع فؤاد شهاب الرياضي في جونية باتجاه المعاملتين (مفرق أوسكار بالاس)، ثمّ عبر الطّريق البحريّة باتجاه ضبية، وصولًا إلى ما قبل ثكنة اللّواء الشّهيد وسام الحسن (ثكنة الفهود)، ثمّ العودة على المسار ذاته؛ وصولًا إلى مجمّع فؤاد شهاب الرّياضي".
وأشارت المديريّة إلى أنّ "لذلك، سيتمّ منع وقوف ومرور السّيّارات على الطّريق البحريّة ابتداءً من "مفرق غزير البحري" لغاية "ثكنة الفهود"- ضبية، وذلك اعتبارًا من السّاعة 5:30 ولحين انتهاء السّباق"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المتسابقين وتسهيلًا لحركة المرور".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير على الطريق البحرية غدًا تزامنًا مع بطولة لبنان لنصف ماراثون لعام 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.