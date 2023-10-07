نصار افتتح مكتبا لوزارة السياحة في النبطية: هدفنا تسهيل المعاملات على المواطن

أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، خلال افتتاح مكتب للوزارة في سراي النبطية، إلى أنّ "ضمن الاستراتيجية التي اطلقناها في كانون الثاني 2021، التي هي اللامركزية الادارية السياحية، افتتحنا 36 مكتبا على مختلف الاراضي اللبنانيه، وهذا اليوم المكتب رقم 37، لنؤكد مرة جديدة بعيدا عن ال​سياسة​ عن قناعتنا بتطبيق اللامركزية الادارية المالية الموسعة، التي هي من صلب دستورنا اتفاق الطائف".

وأوضح أنّ "هذا المكتب هو مكتب استعلامات، وان شاء الله مع الوقت سنفغل هذه المكاتب وعددها 37 على الاراضي اللبنانيه كافّة، لنربط كل مناطق لبنان ببعضها لتسهيل المعاملات على المواطن اللبناني، كي لا يتعذب ويقصد وزارة السياحة لاتمام معاملاته الادارية".

ولفت نصار إلى أنّ "هذا مشروع مستدام وطويل لا ينتهي بشهر او شهرين او سنه وسنتين، ونحن أمنّا المكاتب الـ37 في لبنان، وان شاء الله سنعمل على تشغيلها وربطها بالشباك الموحد الذي رممناه وجهزناه بمركز وزارة السياحة في بيروت"، مباركًا لمدينة النبطية "هذا المكتب الجديد". وطلب من رؤساء المصالح بوزارة السياحة "دعم مدير المكتب زاهر شعيتاني بكل الامور اللوجستية والمعلوماتية، لنقدر أن نفعل مكتب النبطية".

وذكر "أنّني طلبت من النائب ناصر جابر واطلبها من كل اهلنا بالنبطية، لأخذ العلم والخبر لانشاء جمعية عنوانها الكبير مهرجانات مدينة النبطية الدولية، وهذه الخطوة ستكون مهمة للمنطقة للبدء بتنظيم النشاطات الثقافية والفنية والترفيهية الخ، ويجب ضخ الشباب والشابات المبدعين ومن الاختصاصات كافّة، ليكون لعمل هذه الجمعية جدوى، وتترابط مع باقي الجمعيات والمهرجانات في لبنان".

من جهته، شدّد جابر على أنّ "النبطية تطمح أن تكون كباقي المناطق اللبنانيه ركنا أساسيا من اركان الخارطة السياحية الوطنية، تحت رعاية وزارة السياحة، ولا بد ان نعطي نصار حقه إذ أنّني زرت وزارة السياحة للتباحث معه بتفعيل دور وزارة السياحة في النبطية، وهو بوقت قصير لبى مشكورا الزيارة للاطلاع على مقومات المنطقة السياحية والطبيعة والتراثية، وافتتاح مكتب الاستعلامات السياحي التابع للوزارة في النبطية".

أمّا محافظ النبطية هويدا الترك، فركّزت على أنّ "زيارة نصار هي تأكيد لوضع مدينة النبطية على الخارطة السياحية، ونقول الخارطة السياحية اللامركزية السياحية التي هي بعدة أوجة لامركزية للسياحة الدينية والبيئية".

وتابعت: "الوزير زار بعض الاماكن الدينية والسياحية والتراثية، ونحن ندعوه للتوسع اكثر بزيارات لاحقة، لأن النبطية غنيه ليس فقط بأهلها والتراث، وانما غنية بالسياحة وبالاماكن السياحية وبالتجارب التي هي كبيرة جدا بالخبرات. ودعوة وزير السياحة لانشاء هذه الجمعية، تبين انها تنمي عن حرص لاشراك الفئات الشبابية كافة لأن تقدم لبلدها الافضل".

وكان نصار قد جال في النبطية بدعوة من جابر، وزارا كنيسة الكفور الاثرية، حيث كان في استقبالهما خوري البلدة الاب يوسف سمعان، وذلك لادراجها على لائحة معالم وزارة السياحة كمعلم سياحي ديني.

ثم زار نصار وجابر مفتي وامام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، وتفقدا النادي الحسيني والجامع القديم وحي السراي في النبطية، بالإضافة إلى كنيسة الكاثوليك في النبطية ودير مار انطونيوس في النبطية الفوقا. وانتقلا بعدها للقاء المؤسسات السياحية في النبطية، وتفقُد قلعة الشقيف.