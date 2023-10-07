البيت الابيض دان الهجمات التي شنها "إرهابيو حماس" على إسرائيل

نددت واشنطن "بدون لبس" بالعملية الواسعة النطاق التي تنفذها حركة حماس على إسرائيل من خلال إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومعارك على الأرض، وفق بيان صادر عن البيت الابيض.

واكدت في البيان أن "الولايات المتحدة تدين بدون لبس هجمات إرهابيي حماس غير المبررة على مدنيين إسرائيليين" مؤكدا "نقف بحزم مع حكومة إسرائيل وشعبها ونقدم تعازينا للإسرائيليين الذين قتلوا في هذه الهجمات".