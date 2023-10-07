نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تأكيده ان "الهدف الاول للعملية العسكرية الاسرائيلية هو استرجاع المستوطنات التي تدم تسلل مقاتلين فلسطينيين اليها، والهدف الثاني الاقتصاص من ارهابيي غزة، والهدف الثالث عدم دخول اطراف اخرى للصراع". وشدد نتانياهو على انه "سيتم يتم تحقيق جميع الأهداف بالتوازي".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: اهدافنا استرجاع المستوطنات والاقتصاص من حماس ومنع دخول اطراف اخرى للصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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