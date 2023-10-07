مستشار خامنئي اعلن دعم إيران لعملية حماس على إسرائيل

اعلن المستشار العسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، "دعم إيران للعملية الواسعة النطاق التي تشنها حركة حماس على إسرائيل". واكد يحيى رحيم صفوي، اننا "ندعم عملية طوفان الأقصى ونحن واثقون بأن جبهة المقاومة أيضا تدعمها".

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