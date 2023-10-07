خارجية السعودية: لوقف التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنّ "السعودية تتابع عن كثب تطوّرات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك".
وشدّدت في بيان، على أنّ "السعودية تدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس، وتذكّر بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع، نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "السعودية تجدّد دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".
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