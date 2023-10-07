نددت الأمم المتحدة بشدة بهجوم حركة حماس على إسرائيل.
هذا ونفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فجر اليوم عملية مباغتة ضد إسرائيل بإطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ على مناطق إسرائيلية عدة بالتزامن مع تنفيذ عمليات تسلل في محيط القطاع، في ما اعتبرته إسرائيل "حربا ضد دولة إسرائيل" التي ردت بغارات جوية على القطاع.
يذكر ان "هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ التصعيد العسكري الأخير بين القطاع وإسرائيل في أيار".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تندد بشدة بهجوم حركة حماس على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.