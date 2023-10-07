الأمم المتحدة تندد بشدة بهجوم حركة حماس على إسرائيل

نددت الأمم المتحدة بشدة بهجوم حركة حماس على إسرائيل.

هذا ونفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فجر اليوم عملية مباغتة ضد إسرائيل بإطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ على مناطق إسرائيلية عدة بالتزامن مع تنفيذ عمليات تسلل في محيط القطاع، في ما اعتبرته إسرائيل "حربا ضد دولة إسرائيل" التي ردت بغارات جوية على القطاع.

يذكر ان "هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ التصعيد العسكري الأخير بين القطاع وإسرائيل في أيار".