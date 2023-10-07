"أ.ف.ب": مقتل 9 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة منذ بدء التصعيد مع إسرائيل

أفادت "وكالة الصّحافة الفرنسيّة- أ.ف.ب"، بـ"مقتل تسعة أشخاص على الأقل في قطاع غزة، بعد العمليّة العسكريّة الّتي نفّذتها حركة "حماس" ضدّ إسرائيل، الّتي ردّت بغارات جوّيّة على القطاع".

وكان قد أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في وقت سابق اليوم، أنّ "جيش الدفاع أطلق "السيوف الحديدية" ضدّ حماس في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "حماس بدأت بهجوم ضدّ دولة إسرائيل، وقد تم اطلاق أكثر من 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل، بالاضافة الى عمليات تسلل الى بعض المناطق والبلدات". ولفت إلى أنّه "تمّ استدعاء قوّات كبيرة إلى منطقة الجنوب، والإعلان عن حالة استثنائيّة في الجبهة الدّاخليّة حتّى 80 كلم".