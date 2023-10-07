خارجية الإمارات: لوقف التصعيد في غزة وإعادة إحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية ​الإمارات​ية، عن قلقها الشّديد إزاء "تصاعد العنف بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين"، مشدّدة على "ضرورة وقف التّصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيّين"، وقدّمت خالص التّعازي "لجميع الضّحايا الّذين سقطوا جرّاء أعمال القتال الأخيرة".

وشدّدت في بيان، على أنّ "دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النّار لتجنّب التّداعيات الخطيرة"، مشيرةً إلى أنّ "الإمارات وبصفتها عضوًا غير دائم في ​مجلس الأمن الدولي​، تدعو إلى ضرورة إعادة التّفعيل الفوري للجنة الرّباعيّة الدّوليّة لإحياء مسار السّلام العربي الإسرائيلي".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الإمارات تحثّ ​المجتمع الدولي​ على دفع الجهود كافّة المبذولة لتحقيق السّلام الشّامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتّوتّر وعدم الاستقرار".