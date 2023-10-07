خارجية الكويت: ندعو المجتمع الدولي لإيقاف العنف في غزة وإنهاء ممارسات الاحتلال الاستفزازية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن "قلق دولة الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي جاءت نتيجة لإستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

‏وشدّدت في بيان، على "دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خاصةً الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وسياسة التوسع الاستيطاني".

‏وأكدت الخارجية "موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته، وصولاً إلى حصوله على كامل حقوقه‏، وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، محذّرةً من أن "استمرار دائرة العنف دون إيقافها وردع المتسببين بها، من شأنه تقويض جهود السلام وحل الدولتين".