طوفان الأقصى.. الإعلام الإسرائيلي: 42 قتيلا إسرائيليا و750 جريحا

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل أكثر من 42 إسرائيليا ما بين مستوطنا وجنديا في جيش الاحتلال وتسجيل أكثر من 750 جريحا آخرين، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التى أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلى وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق 5 آلاف صاروخ دفعة واحدة خلال 20 دقيقة، مؤكدة ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين هذا العام بسبب جرائم الاحتلال.