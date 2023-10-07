شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار إسرائيلي شامل.. قصف على غزة وانفلات بالضفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شرع الجيش الإسرائيلي في الرد على الهجوم المفاجئ، الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة. وقام وزير الجيش يوآف غالانت، باستدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقاً للاحتياجات. كما أعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومتراً من قطاع غزة، ما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات، فيما شهدت مناطق بالضفة الغربية انفلاتاً للمستوطنين على الأملاك الفلسطينيةوإثر قصف جوي استهدف القطاع، أعلنت مصادر طبية أن ثلاثة فلسطينيين، على الأقل، قتلوا وأصيب عدد آخر بينهم مسعف بجروح، بعدما قصفت طائرة حربية إسرائيلية مركبة إسعاف تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني، أمام مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وفي الضفة الغربية قُتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل بالتوازي مع هجمات مسلحة شنها فلسطينيون على حواجز ومستوطنات إسرائيلية، بينما أطلق مستوطنون، الرصاص الحي تجاه مركبات المواطنين على طريق «المعرجات» الرابطة بين مدينتي رام الله وأريحا.وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستوطنين أطلقوا الرصاص صوب مركبات المواطنين على طريق المعرجات شمال أريحا. كما هاجم مستوطنون آخرون الرعاة خلال رعيهم الماشية في خلة مكحول في الأغوار الشمالية.

اشتباكات واسعة

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن صحفياً أصيب بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة باب الزاوية بوسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن جنوداً إسرائيليين اقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، واندلعت على إثرها مواجهات، أصيب خلالها الصحفي مصعب شاور بالرصاص المطاطي، وشاب آخر بشظايا الرصاص الحي، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

على صعيد متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين من حي «وادي الجوز» بمدينة القدس. وقالت مصادر فلسطينية في المدينة، إن الجيش الإسرائيلي أغلق باب العامود بالسواتر، وشدد من إجراءاته في محيط المسجد الأقصى المبارك، وقام بتفتيش المواطنين الداخلين إلى المسجد، والتدقيق في هوياتهم، ومنع عدداً منهم من الدخول.

إغلاق معابر

وأعلنت السلطة الفلسطينية أن إسرائيل أغلقت معبر «الكرامة» الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، كما أغلقت جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا (حكومي)، قوله: إن السلطات الإسرائيلية «أغلقت معبر الكرامة بكلا الاتجاهين، حتى إشعار آخر». (وكالات)