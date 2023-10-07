شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعرب عن قلقها بعد إصدار كراكاس مذكرة توقيف بحق «غوايدو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أعربت واشنطن عن قلقها، بعدما أصدرت السلطات الفنزويلية مذكرة توقيف بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي يقيم في المنفى في الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية «لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاضطهاد السياسي ضدّ أعضاء المعارضة الديمقراطية».

وذكّرت واشنطن باتفاقية وقّعتها في المكسيك في آب/أغسطس 2021 حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي كانت تعتبر غوايدو رئيساً «انتقالياً».

وقال الناطق، إنه بموجب هذه الاتفاقية «اتفق الطرفان على العمل من أجل تعايش اجتماعي وسياسي سلمي يرفض العنف ويضمن الحقوق السياسية للجميع ويصون حقوق الإنسان».

وكان غوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في كانون الثاني/يناير 2019 رئيساً «انتقالياً» لفنزويلا، بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018، في عملية اقتراع قاطعتها المعارضة، ولم يعترف بها عدد من البلدان بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

واعترفت واشنطن وبعض الدول الأخرى في ذلك الوقت بغوايدو رئيساً انتقالياً، وفرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على كراكاس.

وأنهت المعارضة الفنزويلية في كانون الثاني/يناير هذه الرئاسة الانتقالية، معتبرة أنها لم تحقق أهداف التغيير السياسي التي أعلنتها.

الخميس، أعلنت النيابة العامة في فنزويلا أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق غوايدو، وأنها ستطلب من الشرطة الدولية «إنتربول» إصدار نشرة حمراء بحقه بتهم تشمل غسل الأموال.

واعتبر غوايدو أن الاتهامات بحقه دعاية مصمّمة لإضعاف المعارضة الفنزويلية.