انت الان تتابع خبر الناتو يدين هجوم حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب ممثل الناتو على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "إننا ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس اليوم ضد إسرائيل الشريكة لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف، أن "الإرهاب يشكل تهديدا أساسيا للمجتمعات الحرة، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".



في وقت سابق، أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية. وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".