انت الان تتابع خبر "طوفان الأقصى".. أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للسفارة، "تراقب السفارة الأميركية عن كثب الوضع الأمني نتيجة الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة عبر جنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والقدس، وتسلل نشطاء حماس".

وذكّر البيان المواطنين الأميركيين بأن يظلوا يقظين وأن يتخذوا الخطوات المناسبة خلال الحوادث الأمنية، التي تشمل "إطلاق قذائف الهاون والصواريخ، وغالبا ما تحدث دون سابق إنذار".



والسبت، أسفر هجوم لحركة حماس على إسرائيل عن مقتل عشرات الإسرائيليين في عمليات توغل مباغتة نفذتها الحركة منذ الفجر فيما أصيب المئات بجروح متفاوتة.

ويعتبر هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مايو/ أيار.

