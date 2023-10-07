انت الان تتابع خبر فلسطين تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السفير لوكالة "تاس" الروسية: "أخشى أن يشن الإسرائيليون غدا هجوما كبيرا على قطاع غزة والضفة الغربية. والآن هو الوقت المناسب للأمم المتحدة للدعوة إلى اجتماع خاص، والقيام بإجراءات لوقف ما يجري".وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني: "لكن يجب وقف ذلك على أساس جديد، وهو أساس حل الدولتين".

وفي وقت سابق اليوم، أسفر هجوم لحركة حماس على إسرائيل عن مقتل عشرات الإسرائيليين في عمليات توغل مباغتة نفذتها الحركة منذ الفجر فيما أصيب المئات بجروح متفاوتة.

ويعتبر هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ أيار.

