المقاومة الفلسطينية تطلق «طوفان الأقصى» .. وتدعو الضفة والقدس للمشاركة

– صواريخ وتوغل وأنباء عن أسرى والاحتلال يشن عدوانا شاملا على القطاع

– 198 شهيدا فلسطينيا ومقتل 40 إسرائيليا والعدد قابل للارتفاع

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي معتبرة أنَّها تضع حدًّا للانتهاكات الإسرائيلية، حيث كانت الضربة الأولى من العملية بأكثر من 5 آلاف صاروخ استهدفت إسرائيل مع توغل عناصر من حركة حماس إلى مستوطنات وسط أنباء عن اتخاذ أسرى، فيما شنَّ الاحتلال عدوانًا شاملًا على القطاع. وأطلقت حركة حماس منذ فجر أمس دفعات مكثفة من الصواريخ على مناطق إسرائيلية عدَّة وتنفيذ عمليات تسلل في محيط القطاع، فيما عدَّته إسرائيل «حربًا ضد دولة إسرائيل» التي ردَّت بغارات جوِّية على القطاع.

وقتل في بداية عملية «طوفان الأقصى»، كما أطلقت عليها حركة حماس، إسرائيليان على الأقل، امرأة نتيجة قصف صاروخي، ومسؤول في محيط قطاع غزة في تبادل إطلاق نار مع مهاجمين قادمين من غزة. كما استشهد فلسطيني في قصف على غزة. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّ قوَّاته تخوض معارك «بَرِّية» في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء «بالمظلات» بحرًا وبرًّا.

وقال صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية إنَّ الصواريخ انطلقت في اتجاه إسرائيل من مواقع متعدِّدة في أنحاء غزة.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت إنَّ حركة حماس تشنُّ «حربًا» على إسرائيل. وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلَّّح لحركة حماس إنَّ القيادة «قرَّرت وضع حدٍّ لكلِّ جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب». وتابعت «نعلن بدء عملية «طوفان الأقصى» ونعلن أنَّ الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدوِّ وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة». وقال قائد الأركان في كتائب عز الدين القسَّام محمد الضيف إنَّ العملية «رد على جرائم الاحتلال بحقِّ الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى». وكانت حركة حماس قد وزعت شريطًا مصورًا يظهر فيه فلسطينيون يحتفلون في مخيَّم جباليا بسحب مقاتلين تابعين للحركة آلية عسكرية «صهيونية من نوع جيب» الى المكان حصلوا عليها في إحدى عمليات التوغل. كما أفادت مصادر فلسطينية عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين ونقل عدد منهم إلى داخل قطاع غزة، بينهم قتلى. كذلك دعا المتحدث باسم كتائب القسَّام المكنَّى «أبو عبيدة» سكَّان الضفة الغربية والقدس للتحرك على كُلِّ المحاور. وفي بيان لها استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة «استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة». وبحسب الوزارة أدَّى القصف إلى «استشهاد أحد العاملين وإصابة العديد من الموظفين والمواطنين وتعطُّل محطَّة الأكسجين وتوقفها عن إنتاج الأكسجين».

وطالبت الوزارة في بيانها «حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ». إلى ذلك، أفاد مصدر طبي فلسطيني بنقل أكثر من 198 شهيدًا فلسطينيًّا إلى مُجمَّع الشّفاء الطبي في غزة إلى جانب العشرات بجروح عدد منهم بحالة الخطر. وذكر المصدر أنَّ مقر الطوارئ في مُجمَّع الشفاء الأكبر في قطاع غزة يستقبل بشكل مستمر إصابات حرجة، لافتًا إلى أنَّ حصيلة الشهداء مرشَّحة للتصاعد بشدَّة. فيما قتل 40 شخصًا على الأقل في إسرائيل وفق ما ذكرت خدمة الطوارئ والإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء في بيان. وقالت الخدمة في بيان إنَّ طواقمها «قدَّمت منذ ساعات الصباح الرعاية الطبية لمئات المصابين وأعلنت مقتل 40 شخصًا».