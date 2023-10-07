شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 أشهر.. الاتحاد الأوروبي يرحل 26 ألف مهاجر غير نظامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي " يوروستات " عن ترحيل 26,600 مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من عام 2023، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأبرز التقرير أن عدد الأشخاص الذين وُجهت أوامر مغادرة لهم بلغ 105,865 مواطنًا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 9% عن الفترة المماثلة من العام 2022.

ترحيل المهاجرين

من بينهم، جرى ترحيل 26,600 شخص إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بناءً على أوامر المغادرة.