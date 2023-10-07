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في 3 أشهر.. الاتحاد الأوروبي يرحل 26 ألف مهاجر غير نظامي

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي " يوروستات " عن ترحيل 26,600 مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من عام 2023، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأبرز التقرير أن عدد الأشخاص الذين وُجهت أوامر مغادرة لهم بلغ 105,865 مواطنًا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 9% عن الفترة المماثلة من العام 2022.

ترحيل المهاجرين

من بينهم، جرى ترحيل 26,600 شخص إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بناءً على أوامر المغادرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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