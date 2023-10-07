شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 لاعبين.. توتنهام يتغلب على لوتون تاون وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن فريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز من تحقيق فوز هام على لوتون تاون بهدف واحد مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

توتنهام يتصدر البريميرليج مؤقتًا

وخرج الفريقان من الشوط الأول بتعادل سلبي وهو الذي شهد خروج بيسوما مطرودًا من توتنهام بعد أن تلقى صفراوين ليجد رفقاء ماديسون انفسهم منقوصي العدد في شوط كامل من المواجهة.

قبل أن يخطف فان دي فين هدف فوز توتنهام الوحيد في الدقيقة الثانية والخميسن بعد أن تلقى تمريرة من جانب جيمس ماديسون واودعها في شباك اصحاب الارض.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة توتنهام ولوتون تاون

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده من النقاط عند النقطة 20 ليحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة مؤقته قبل إستكمال باقي مباريات الجولة فيما توقف رصيد لوتون تاون عند اربعة نقاط في المركز السابع عشر.

