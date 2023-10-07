شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة برينتفورد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أعلن الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد تشكيل المانيو لمواجهة فريق نادي برينتفورد في المباراة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد

وسيدخل المانيو مباراة اليوم بالاسماء التالية:-

حراسة المرمى: اندريه اونانا

خط الدفاع: ليندلوف، سفيان امرابط، هاري ماجواير، دالوت، إيفانز.

خط الوسط: ماونت، برونو فيرنانديز، كاسيميرو، راشفورد.

خط الهجوم: هويلوند.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء ما يلي:-

بايندر وإريكسن وحنبعل وماكتوميناي وبيليستري وفان دي بيك وأنتوني وجارناتشو ومارسيال.

في المقابل سيلعب برينتفورد مباراة اليوم بالتشكيل التالي:-