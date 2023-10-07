شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أهداف مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر فريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز عقبة فريق نادي لوتون تاون بهدف واحد مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي اليوم السبت

وجاء هدف السبيرز الوحيد في الدقيقة الرابعة والخمسين عن طريق اللاعب فان دي فيل الذي تلقى تمريرة رائعة من جانب اللاعب الدولي الانجليزي جيمس ماديسون واودعها في شباك أصحاب الأرض.

ولم ينجح لوتون تاون في استغلال حالة الطرد التي كان يعاني منها توتنهام منذ الشوط الأول حيث لعب بعشرة لاعبين عقب خروج بيسوما بالبطاقة الصفراء الثانية.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة توتنهام ولوتون تاون

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده من النقاط إلى النقطة العشرين في الصدارة بينما توقف رصيد لوتون تاون عند أربعة نقاط في المركز السابع عشر.