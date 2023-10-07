"كتائب القسام": نفذنا هجوما على أكثر من 50 موقعا عسكريا إسرائيليا والمعارك متواصلة في 25 موقعا

أعلنت "​كتائب القسام​"- الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أنّ "في ظلّ غطاء صاروخي مكثّف واستهداف لمنظومات القيادة والسّيطرة لدى العدو، تمكّن مجاهدو "كتائب القسام" من اجتياز الخطّ الدّفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسّق متزامن على أكثر من 50 موقعًا في فرقة ​غزة​ والمنطقة الجنوبيّة في جيش الاحتلال، ما أدّى إلى إسقاط دفاع الفرقة".

وأكّدت في بيان، أنّ "مجاهدونا لا يزالون يخوضون معارك بطوليّة في 25 موقعًا حتّى اللّحظة، ويدور القتال حاليًّا في قاعدة "رعيم" مقرّ قيادة فرقة غزة".